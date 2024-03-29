Виплати у разі загибелі військового: кому з родини нарахують гроші і скільки розглядається заява

Сума розподілиться на понад 3 роки

Якщо військовий загинув, то його родина має право на виплату в розмірі 15 мільйонів, а також допомогу на поховання бійця. Ці кошти будуть нараховані військовою частиною.

Допомога на поховання призначається державою та розподіляється рівними частинами між всіма отримувачами. Про це розповіла заступниця начальника відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Чернігівського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки Маргарита Коробова в ефірі програми "Полудень" на Українському Радіо "Чернігівська хвиля".

Сім'я, в якій є загиблий військовий, отримає:

15 мільйонів гривень компенсації;

допомогу на поховання в розмірі п’яти прожиткових мінімумів.

Якщо військовослужбовець не загинув, а помер під час проходження служби, то виплата здійснюється згідно з постановою Кабміну №975 від 25 грудня 2013 року.

Згідно зі законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", на виплати мають право:

батьки;

один з подружжя (якщо вони вдруге не вступили в шлюб);

діти до 18 років;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними 18-річчя;

студенти, які навчаються на денній формі навчання, але не старші 23 років;

утриманці.

Варто зауважити, що гроші не передбачені громадянам Російської Федерації, республіки Білорусь, або особам, які тривалий час проживають на території цих країн, а також засудженим за держзраду, колаборанті дії або дії, які сприяють Росії.

Куди особам необхідно звертатись та список необхідних документів

Для отримання грошової допомоги необхідно особисто або через законних представників звернутися із заявою до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації.

Крім заяви треба подати комплект документів:

копія паспорта;

ідентифікаційний код;

документи які посвідчують родинні зв’язки (для подружжя це свідоцтво про шлюб, для дітей — це свідоцтво про народження, для батьків — це свідоцтво про народження загиблого).

Сума виплати буде надходити поетапно — спочатку 1/5 суми, а решта нараховуватиметься частками впродовж 40 місяців (3 роки й 4 місяці)

Районні ТЦК та СП мають сповістити членів родини телефоном або письмово про рішення щодо виплати.

Скільки триватиме розгляд заяви

За словами Коробової, районні ТЦК та СП вивчають документи від дня отримання заяви та протягом семи робочих днів мають їх надіслати до обласних ТЦК та СП. Після того останні розглядають документи й доповідають Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

Потім працівники департаменту мають надіслати запит до кадрового центру ЗСУ, аби перевірити, чи дійсно померлий воїн вважається загиблим. Якщо висновок є таким, то ці документи відправляються на розгляд до Міноборони та Генерального Штабу, де створена спеціальна комісія, яка призначає виплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які місто України виплачує компенсацію в розмірі 35 тисяч для встановлення пам'ятника загиблому воїну.