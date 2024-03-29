Выплаты при гибели военного: кому из семьи начислят деньги и сколько рассматривается заявление
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сумма распределится более чем на 3 года
Если военный погиб, то его семья имеет право на выплату в размере 15 миллионов, а также помощь на погребение бойца. Эти средства будут начислены воинской частью.
Помощь на погребение назначается государством и распределяется равными частями между всеми получателями. Об этом рассказала заместитель начальника отдела оформления пособий, военных пенсий и льгот сектору социальных выплат Черниговского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Маргарита Коробова в эфире программы "Полдень" на Украинском Радио "Черниговская волна".
Семья, в которой есть погибший военный, получит:
- 15 миллионов гривен компенсации;
- помощь на погребение в размере пяти прожиточных минимумов.
Если военнослужащий не погиб, а умер во время прохождения службы, то выплата производится согласно постановлению Кабмина №975 от 25 декабря 2013 года.
Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", на выплаты имеют право:
- родители;
- один из супругов (если они вторично не вступили в брак);
- дети младше 18 лет;
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими 18-летия;
- студенты, которые учатся на дневной форме обучения, но не старше 23 лет;
- иждивенцы.
Следует заметить, что деньги не предусмотрены гражданам Российской Федерации, республики Беларусь, или лицам, длительно проживающим на территории этих стран, а также осужденным за госизмену, коллаборативные действия или действия, способствующие России.
Куда лицам необходимо обращаться и список необходимых документов
Для получения денежной помощи необходимо лично или через законных представителей обратиться с заявлением в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.
Кроме заявления, нужно подать комплект документов:
- копия паспорта;
- идентификационный код;
- документы, удостоверяющие родственные связи (для супругов это свидетельство о браке, для детей — это свидетельство о рождении, для родителей — это свидетельство о рождении погибшего).
Сумма выплаты будет поступать поэтапно — сначала 1/5 суммы, а остальные будут начисляться долями в течение 40 месяцев (3 года и 4 месяца).
Районные ТЦК и СП должны известить членов семьи по телефону или в письменном виде о решении о выплате.
Сколько будет продолжаться рассмотрение заявления
По словам Коробовой, районные ТЦК и СП изучают документы со дня получения заявления и в течение семи рабочих дней должны быть направлены в областные ТЦК и СП. После этого последние рассматривают документы и докладывают Департаменту социального обеспечения Минобороны Украины.
Затем работники департамента должны послать запрос в кадровый центр ВСУ, чтобы проверить, действительно ли умерший воин считается погибшим. Если вывод таков, то эти документы отправляются на рассмотрение в Миноборону и Генеральный штаб, где создана специальная комиссия, которая назначает выплату.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой город Украины выплачивает компенсацию в размере 35 тысяч для установления памятника погибшему воину.