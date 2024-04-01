Від 20 тисяч гривень: які виплати та зарплати отримають військові в тилу

Це передбачено наказом

Кожен військовий в Україні отримує зарплату. Розмір такого нарахування у бійців в тилу коливається від 20 до 50 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті Бахмут IN.UA, посилаючись на наказ України "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", найменшу суму заробітної плати отримають мобілізовані, що проходять службу в тилу та не перебувають в зоні бойових дій.

Яка сума зарплат та виплат військових ЗСУ в тилу

50 тисяч гривень отримають особи, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також ті, що управляють частинами чи підрозділами, які ведуть бойові дії;

30 тисяч гривень передбачено бійцям, що проводять спеціальні завдання поза районами ведення бойових дій, а саме завдання з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

передбачено бійцям, що проводять спеціальні завдання поза районами ведення бойових дій, а саме завдання з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій; 28 229 гривень — грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях;

— грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях; 20 тисяч гривень буде нараховуватись мобілізованим, які проходять військову службу в тилу та не перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які бійці мають право на виплату в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень з 1 квітня.