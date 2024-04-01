От 20 тысяч гривен: какие выплаты и зарплаты получат военные в тылу

Это предусмотрено приказом

Каждый военный в Украине получает зарплату. Размер такого начисления у бойцов в тылу колеблется от 20 до 50 тысяч гривен.

Как говорится на сайте Бахмут IN.UA, ссылаясь на приказ Украины "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", наименьшую сумму заработной платы получат мобилизованные, проходящие службу в тылу и не находящиеся в зоне боевых действий.

Какая сумма зарплат и выплат военных ВСУ в тылу

50 тысяч гривен получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление военными частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также управляющие частями или подразделениями, ведущими боевые действия;

30 тысяч гривен предусмотрено бойцам, которые проводят специальные задачи вне районов ведения боевых действий, а именно задачи по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

предусмотрено бойцам, которые проводят специальные задачи вне районов ведения боевых действий, а именно задачи по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий; 28 229 гривен — денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях;

— денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях; 20 тысяч гривен будет насчитываться мобилизованным, которые проходят военную службу в тылу и не находятся в зоне боевых действий.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие бойцы имеют право на выплату в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен с 1 апреля.