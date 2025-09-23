Росіяни знову вдарили по Запоріжжю авіабомбами: спалахнули пожежі (фото, відео)

Про постраждалих не повідомлялося, але під завалом може перебувати людина

Російські окупанти в ніч на 23 вересня вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув на місто не менше шести фугасних авіабомб ФАБ з модулями УМПК, мішенями знову обрали виключно житлові будинки та цивільні об'єкти.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформацію підтвердили у ДСНС Запорізької області.

"Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Пожежі виникли у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі", — написав Федоров.

За даними ДСНС, бомби впали на території приватного домоволодіння. Вибухами зруйновано житловий будинок та пошкоджено сусідні житлові будівлі, на місці удару виникла масштабна пожежа.

"Надзвичайники ліквідовують займання та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може знаходитись людина", — додали у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: ДСНС Запоріжжя

Фото: ДСНС Запоріжжя

Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 22 вересня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Кілька районів міста були під обстрілом, внаслідок ворожих ударів виникла сильна пожежа. Вдень у Запоріжжі та Кам'янському також пролунали вибухи. Внаслідок російських атак в Запоріжжі загинуло троє цивільних, було пошкоджене житло та цивільна інфраструктура.