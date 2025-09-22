Росіяни обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами: є жертва (фото) - оновлено

Було кілька серій пусків керованих авіабомб з літаків тактичної авіації ворога

Російські окупанти вночі 22 вересня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Кілька районів міста були під обстрілом, внаслідок ворожих ударів виникла сильна пожежа.

Про це повідомили керівник Запорізької ОВА Іван Федоров та моніторингові канали. Зокрема Федоров написав, що через атаку на Запоріжжя виникла пожежа.

"Через атаку росіян виникла пожежа… Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкоджено автівки", — сказано у повідомленні.

UPD. У Запорізькій ОВА показали наслідки атаки. На місці атаки палають будівлі і автівки. На жаль, щонайменше одна людина загинула — влада зазначає, що жертвою російського удару стала жінка.

Моніторингові канали писали про кілька серій пусків керованих авіабомб з літаків тактичної авіації ворога. Було чутно понад 10 вибухів у трьох районах міста та у центрі. Про поранених, або загиблих внаслідок атаки РФ не повідомлялося, фото пожежі опублікувала ОВА.

Нагадаємо, що зранку 20 вересня у Дніпрі і Миколаєві пролунали потужні вибухи. Внаслідок ударів Росії у Дніпрі виникли пожежі, постраждала багатоповерхівка та є постраждалі.

Окрім того, на Київщині та Чернігівщині в п'ятницю, 19 вересня, пролунали потужні вибухи. Попередньо столицю, передмістя Києва атакували балістикою. Приблизно о 21:45 Росія вдруге атакувала Чернігівщину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 вересня росіяни атакували безпілотниками Київську область. Через ворожі удари виникли займання у Бориспільському та Бучанському районах.