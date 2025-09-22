Россияне обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами: возник пожар (фото) - обновлено

Было несколько серий пусков управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации врага

Российские оккупанты ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар.

Об этом сообщили руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров и мониторинговые каналы. В частности, Федоров написал, что из-за атаки на Запорожье возник пожар.

"Из-за атаки россиян возник пожар… Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили", — говорится в сообщении.

UPD. Число погибших в Запорожье выросло до 3 человек. Из-под завалов разрушенного дома достали тело 75-летней женщины, сообщили в ЗОВА.

В Запорожской ОВА показали последствия атаки. На месте атаки горят здания и автомобили.

Город обстреляли КАБами, по меньшей мере два человека погибли. Как сообщили в ОВА, из-за российских ударов по городу еще два человека получили ранения. Из-за многочисленных попаданий в Запорожье зафиксировано несколько пожаров. Есть повреждения местной инфраструктуры и автомобилей.

Мониторинговые каналы писали о нескольких сериях пусков управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации врага. Были слышны более 10 взрывов в трех районах города и в центре. О раненых или погибших в результате атаки РФ не сообщалось, фото пожара опубликовала ОВА.

Напомним, что утром 20 сентября в Днепре и Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате ударов России в Днепре возникли пожары, пострадала многоэтажка и есть пострадавшие.

Кроме того, в Киевской и Черниговской областях в пятницу, 19 сентября, прогремели мощные взрывы. Предварительно столицу, пригороды Киева атаковали баллистикой. Приблизительно в 21:45 Россия вторично атаковала Черниговщину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 18 сентября россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах.