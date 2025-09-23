Россияне снова ударили по Запорожью авиабомбами: вспыхнули пожары (фото, видео) - обновлено

Зафиксированы попадания в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил на город не менее шести фугасных авиабомб ФАБ с модулями УМПК, мишенями снова выбрали исключительно жилые дома и гражданские объекты.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Информацию подтвердили в ГСЧС Запорожской области.

"Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье", — написал Федоров.

UPD: Известно, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. При обстреле были зафиксированы попадания в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры. По словам главы ЗОВА, погиб мужчина — его тело спасатели достали из-под завалов.

По данным ГСЧС, бомбы упали на территории частного домовладения. Взрывы разрушили жилой дом и повреждены соседние жилые здания, на месте удара возник масштабный пожар.

"Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек", — добавили в сообщении.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: ГСЧС Запорожье

Напомним, что российские оккупанты ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы. В результате российских атак в Запорожье погибли трое гражданских, были повреждены жилье и гражданская инфраструктура.