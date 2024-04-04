Допомога 10 або 20 тис грн: кому з бійців передбачена виплати та де вона здійсниться

Треба зібрати пакет документів

Рівненська територіальна громада нараховує військовим матеріальну допомогу. Розмір допомоги складає 20 та 10 тисяч гривень.

У Рівнераді виплати здійснять для 36 захисників та захисниць, з них 28 отримають по 20 тисяч, а інші 8 — 10 тисяч гривень, як повідомили у Рівненській міській раді на сторінці Facebook. Розмір матеріальної допомоги визначили індивідуально для кожного бійця залежно від травм.

Варто зауважити, щоб отримати допомогу, військовослужбовці або їх законні представники можуть подати до міського Управління у справах ветеранів заяву та копії документів, які підтверджують факт втрати здоров’я під час захисту України.

Розмір грошової допомоги

Військові, що отримали поранення, контузію, каліцтво чи травму — 20 тисяч гривень;

Бійці, які отримали захворювання — 10 тисяч гривень.

Які документи потрібні для оформлення виплати

паспорт чи ID – картку та їх копії;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та його копію;

документ, підтверджуючий факт реєстрації місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади станом на дату звернення та на дату введення в Україні воєнного стану (24.02.2022), та його копію;

документ з медичного закладу про отримані поранення, контузії, каліцтва, травми, захворювання під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України після введення в Україні воєнного стану 24.02.2022, та його копію;

документ, підтверджуючий факт участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (за наявності);

документи, що підтверджують реєстрацію останнього місця проживання в м. Рівному або смт Квасилів та фактичне проживання на території Рівненської міської територіальної громади (адресна картка, довідка ОСББ, акт тощо);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в Рівненській міській територіальній громаді та її копію (для ВПО);

інші документи, що підтверджують належність до осіб, які мають право на отримання матеріальної допомоги та їх копії;

реквізити розрахункового рахунку, відкритого в установі банку.

Вона здійсниться один раз коштом міського бюджету для бійців Рівненської міської територіальної громади, які зареєстровані в м. Рівному та смт Квасилів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, бійці якого міста отримають допомогу на спорядження в розмірі 20 або 50 тисяч гривень.