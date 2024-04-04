Помощь 10 или 20 тыс грн: кому из бойцов предусмотрена выплата и где она осуществится
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Надо собрать пакет документов
Ровенская территориальная община начисляет военным материальную помощь. Размер помощи составляет 20 и 10 тысяч гривен.
В Ривнераде выплаты будут осуществлены для 36 защитников и защитниц, из них 28 получат по 20 тысяч, а остальные 8 — 10 тысяч гривен, как сообщили в Ровенском городском совете на странице Facebook. Размер материальной помощи определили индивидуально для каждого бойца в зависимости от травм.
Следует отметить, чтобы получить помощь, военнослужащие или их законные представители могут подать в Управление по делам ветеранов заявление и копии документов, подтверждающих факт потери здоровья во время защиты Украины.
Размер денежной помощи
- Военные, получившие ранения, контузию, увечье или травму — 20 тысяч гривен;
- Бойцы, получившие заболевание — 10 тысяч гривен.
Какие документы нужны для оформления выплаты
- паспорт или ID – карточку и их копии;
- справку о присвоении идентификационного номера физического лица налогоплательщика и его копии;
- документ, подтверждающий факт регистрации места жительства на территории Ровенской городской территориальной общины по состоянию на дату обращения и на дату введения в Украине военного положения (24.02.2022), и его копию;
- документ из медицинского учреждения о полученных ранениях, контузиях, увечьях, травмах, заболеваниях при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины после введения в Украине военного состояния 24.02.2022, и его копию;
- документ, подтверждающий факт участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины (при наличии);
- документы, подтверждающие регистрацию последнего места жительства в г. Ровно или пгт Квасилов и фактическое проживание на территории Ровенской городской территориальной общины (адресная карточка, справка ОСМД, акт и т.п.);
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица в Ровенском городском территориальном сообществе и его копию (для ВПЛ);
- другие документы, подтверждающие принадлежность к лицам, имеющим право на получение материальной помощи и их копии;
- реквизиты расчетного счета, открытого в учреждении банка
Она осуществится один раз за счет городского бюджета для бойцов Ровенской городской территориальной громады, зарегистрированных в г. Ровно и пгт Квасилов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, бойцы какого города получат пособие на снаряжение в размере 20 или 50 тысяч гривен.