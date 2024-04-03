Виплата 20 або 50 тис грн: військові якого міста отримають допомогу на спорядження

Для цього потрібно зібрати певні документи

Військовим, що захищають Україну та беруть участь в бойових діях, в Івано-Франківській громаді нараховуватимуть допомогу на спорядження в розмірі 20 або 50 тисяч гривень.

Мета цієї виплати полягає в сприянні розв'язання проблемних питань додаткового якісного забезпечення спорядженням та технічними засобами захисників. Про це під час брифінгу міського голови розповів заступник Руслана Марцінківа — Руслан Гайда.

Хто має право на отримання одноразової матеріальної допомоги

На виплату розраховують особи, що:

у 2024 році беруть безпосередню участь у бойових діях (діях зі знищення живої сили, бойової техніки і військових споруд противника, заволодіння територією, яку він обіймав, надання протидії наступу противника, відбиття його ударів й утримання захопленої своїми військами території), на момент подання заяви на таку допомогу перебувають на службі, що підтверджується окремим документом;

у 2024 році беруть безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, на момент подання заяви на таку допомогу перебувають на службі, що підтверджується відповідним документом;

зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади не пізніше 31 грудня 2023 року;

переміщуються з тимчасово окупованої території України і фактично проживають на території Івано-Франківської міської територіальної громади та мають дійсну довідку внутрішньо переміщеної особи.

Куди подавати документи

до головного офісу Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська (вул.Незалежності, 9);

територіальних підрозділів ЦНАП м.Івано-Франківська;

віддалених робочих місць адміністратора ЦНАП м. Івано-Франківська.

Які документи необхідно подати для отримання допомоги

копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка бере безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України);

копію дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана Івано-Франківською міською територіальною громадою (подають внутрішньо переміщені особи);

копію документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

реквізити рахунку, особи, яка бере безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України), відкритого в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які будуть зарплати у бійців з 1 квітня.