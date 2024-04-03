Выплата 20 или 50 тыс грн: военные какого города получат помощь на снаряжение

Для этого нужно собрать определенные документы

Военным, защищающим Украину и участвующим в боевых действиях, в Ивано-Франковской общине будут начисляться помощь на снаряжение в размере 20 или 50 тысяч гривен.

Цель этой выплаты состоит в содействии решению проблемных вопросов дополнительного качественного обеспечения снаряжением и техническими средствами защитников. Об этом во время брифинга городского головы рассказал заместитель Руслана Марцинкива — Руслан Гайда.

Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи

На выплату рассчитывают те лица, которые:

в 2024 году принимают непосредственное участие в боевых действиях (действиях по уничтожению живой силы, боевой техники и военных сооружений противника, завладение территорией, которую он занимал, предоставление противодействия наступлению противника, отражение его ударов и содержание захваченной своими войсками территории), на момент подачи заявления на такую помощь находятся на службе, что подтверждается отдельным документом;

в 2024 году принимают непосредственное участие в обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, на момент подачи заявления на такую помощь находятся на службе, что подтверждается соответствующим документом;

зарегистрированы на территории Ивано-Франковского городского территориального общества не позднее 31 декабря 2023 года;

перемещаются с временно оккупированной территории Украины и фактически проживают в Ивано-Франковской городской территориальной общины и имеют действительную справку внутренне перемещенного лица.

Куда подавать документы

в головной офис Центра предоставления административных услуг г.Ивано-Франковска (ул.Независимости, 9);

территориальных подразделений ЦНАП г. Ивано-Франковска;

удаленных рабочих мест администратора ЦНАП г. Ивано-Франковска.

Какие документы необходимо предоставить для получения помощи

копию паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, принимающего непосредственное участие в боевых действиях (обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины);

копию действительной справки внутренне перемещенного лица, выданная Ивано-Франковской городской территориальной общиной (представляют внутренне перемещенные лица);

копия документа о непосредственном участии в боевых действиях (обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины) выдана воинской частью Министерства обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины и другими образованными соответственно в законы Украины военных формирований и правоохранительных органов;

реквизиты счета, лица, принимающего непосредственное участие в боевых действиях (обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины), открытого в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие будут зарплаты у бойцов с 1 апреля.