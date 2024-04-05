Допомога бійцям після звільнення: кому з військових здійснять виплату

Є три фіксовані виплати

Українські військові, яких було звільнено зі служби у воєнний час, отримають допомогу. Її сума залежить від розміру грошового забезпечення бійця та від обставин звільнення.

Найменша сума виплати складає 4% від місячного грошового забезпечення військового. Про це мовиться у постанові "Про затвердження Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби".

Кому передбачено нарахування після звільнення

50% місячного грошового забезпечення за рік служби без урахування винагород — військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом), які звільняються зі служби за станом здоров’я;

50% місячного грошового забезпечення за повний рік за наявності вислуги — у разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

4% від місячного грошового забезпечення на рік, але не менше як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород — військовим, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період та звільняються зі служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з бійців нарахують 10 або 20 тисяч гривень і в якому місті.