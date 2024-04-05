Помощь бойцам после увольнения: кому из военных произведут выплату

Есть три фиксированных выплаты

Украинские военные, которые были уволены со службы в военное время, получат помощь. Ее сумма зависит от размера денежного обеспечения бойца и от обстоятельств увольнения.

Наименьшая сумма выплаты составляет 4% от месячного денежного обеспечения военного. Об этом говорится в постановлении "Об утверждении Порядка и условиях выплаты некоторым категориям военнослужащих единовременной помощи в случае увольнения с военной службы".

Кому предусмотрено начисление после увольнения

50% месячного денежного обеспечения за год службы без учета вознаграждений — военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих по призыву), которые увольняются со службы по состоянию здоровья;

50% месячного денежного обеспечения за полный год при наличии выслуги — в случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет;

4% от месячного денежного обеспечения в год, но не менее 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений — военным, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период .

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из бойцов насчитают 10 или 20 тысяч гривен и в каком городе.