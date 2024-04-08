Военные имеют право на выходную помощь: при каких обстоятельствах

Это предусмотрено законом

Военные во время военного положения в Украине могут уволиться со службы и им начислят определенные выплаты. Одна из таких состоится однократно и ее называют выходной.

Как пояснил юрист, руководитель практики военного права Иван Колганов, денежная помощь выплачивается при увольнении с военной службы. Она есть среди социальных гарантий.

"Следует обратить внимание на Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а именно — его статью 15. В этой статье очень детально расписано то, какая конкретно материальная помощь предусмотрена в каких случаях. К примеру, 50% от месячного обеспечения за каждый год службы предусмотрено в случаях, когда военный увольняется по состоянию здоровья или по собственному желанию во время военного положения, когда речь идет об иностранцах и лицах без гражданства", – пояснил он.

Кроме того, также есть и другие основания для начисления помощи:

военный заключил контракт до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужил не менее 24 месяцев.

военный проходит службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленного срока на время действия особого периода, и при этом он прослужил не менее 18 месяцев.

Также некоторым военным предусмотрена такая выплата, как говорилось выше, при наличии выслуги от 10 лет, если они увольняются:

по возрасту;

в связи с истечением срока контракта;

в связи с систематическим невыполнением условий, указанных в контракте со стороны командования;

по соглашению сторон;

в связи с отзывом мандата, дающего право осуществлять капелланскую деятельность.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие зарплаты у бойцов в Украине с 1 апреля.