Додаткова мотивація для бійців: які відпустки та виплати пропонує Рада

Максимальна сума винагороди складає 241 600 гривень

В Україні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час розгляду законопроєкту про мобілізацію вирішив розглянути питання щодо додаткової мотивації для військових у вигляді виплат та відпусток.

Розмір надбавок коливатиметься від 10 до понад 241 тисячі гривень. Про це заявив голова Комітету Олександр Завітневич.

Згідно з даними, військовим пропонується щомісячно надавати винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень.

Окрім того, за кожні 30 днів, коли боєць виконує завдання на лінії бойового зіткнення першого ешелону оборони до ротного опорного пункту, а також на території противника отримуватиме винагороду в розмірі 70 тис. грн.

Також планується винагорода за знищене чи захоплене озброєння та військову техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 12 092 до 241 600 гривень).

Військовим також передбачені наступні заохочення:

додаткова відпустка за знищену техніку, але не більше 15 днів на рік;

щомісячна виплата всім військовослужбовцям винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн;

надання права на компенсацію 50 % від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

ненарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань, а також процентів за користування кредитом (крім кредитних договорів щодо придбання об’єктів житлового фонду або автомобіля);

надання сертифіката на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військових має право на вихідну допомогу.