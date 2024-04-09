Дополнительная мотивация для бойцов: какие отпуска и выплаты предлагает Рада

Максимальная сумма вознаграждения составляет 241 600 гривен

В Украине комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке во время рассмотрения законопроекта о мобилизации решил рассмотреть вопрос о дополнительной мотивации для военных в виде выплат и отпусков.

Размер надбавок будет колебаться от 10 до 241 тысячи гривен. Об этом заявил глава Комитета Александр Завитневич.

Согласно данным, военным предлагается ежемесячно предоставлять вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен.

Кроме того, за каждые 30 дней, когда боец выполняет задания на линии боевого столкновения первого эшелона обороны в ротный опорный пункт, а также на территории противника, будет получать вознаграждение в размере 70 тыс грн.

Также планируется вознаграждение за уничтоженное или захваченное вооружение и военную технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (от 12 092 до 241 600 гривен).

Военным также предусмотрены следующие поощрения:

дополнительный отпуск за уничтоженную технику, но не больше 15 дней в году;

ежемесячная выплата всем военнослужащим вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 тыс. грн;

предоставление права на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки;

неначисление штрафных санкций, пени за неисполнение обязательств, а также процентов за пользование кредитом (кроме кредитных договоров по приобретению объектов жилого фонда или автомобиля);

предоставление сертификата на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военных имеет право на выходную помощь.