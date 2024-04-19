Допомога до 50 тис грн: в якій області військовим надають одноразову виплату

Нарахування відбувається в одній області

У Харківській області для добровольців, які вступають до лав ЗСУ, виплачують одноразову грошову допомогу від громад. Така виплата здійснюватиметься з метою підтримки та заохочення громадян до військової служби.

Як повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації, у Красноградському районі сума виплати складає 50 тисяч гривень. В інших районах області сума допомоги може коливатись від 10 до 50 тисяч гривень.

"Така ініціатива спрямована на підтримку та заохочення громадян до вступу до ЗСУ. Наразі небайдужим жителям Харківщини, які виявили свідоме бажання вступити до війська, з боку органів місцевого самоврядування та державної влади здійснюються мотиваційні заходи у вигляді одноразових грошових виплат", – розповів заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

Згідно з даними, таке нарахування передбачені відповідними Програмами соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових в Україні передбачені виплати в сумі 20 та 24 тисяч гривень.