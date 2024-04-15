До 7800 гривень щомісяця: кому з родини бійця будуть виплачувати грошову допомогу

Звертатись нікуди не потрібно

Військовим в Україні та їх сім'ям за певних умов здійснюють виплати. Одна з таких нараховуватиметься для дітей загиблих добровольців, яка була збільшена з квітня.

Сума соціальної допомоги коливається від 6100 до 7800 гривень і залежить від кількості дітей в сім'ї. Така виплата здійснюватиметься щомісячно, як мовиться у постанові "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб".

Хто має право на таку виплату

З 1 квітня 2024 року було збільшено адресну допомогу для дітей загиблих захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ, яка тепер складає:

до 7800 грн на одну неповнолітню дитину;

на одну неповнолітню дитину; до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родичам зниклих безвісти бійців отримати виплати. Полтавська адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко розповіла, які документи треба зібрати й подати до ПФУ.