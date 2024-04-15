До 7800 гривен ежемесячно: кому из семьи бойца будут выплачивать денежную помощь

Обращаться никуда не нужно

Военным в Украине и их семьям при определенных условиях производят выплаты. Одна из таких будет начисляться для детей погибших добровольцев, которая была увеличена с апреля.

Сумма социальной помощи колеблется от 6100 до 7800 грн и зависит от количества детей в семье. Такая выплата будет производиться ежемесячно, как говорится в постановлении "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

Кто имеет право на такую выплату

С 1 апреля 2024 года была увеличена адресная помощь для детей погибших защитников-добровольцев, не входивших в состав ДФТГ, которая теперь составляет:

до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка;

на одного несовершеннолетнего ребенка; до 6100 грн – на каждую, если в семье двое и больше детей.

Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно. Повышение произошло автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родственникам пропавших без вести бойцов получить выплаты. Полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко рассказала, какие документы нужно собрать и подать в ПФУ.