20 та 24 тис грн за підписання контракту: де військовим нарахують додаткові виплати

Сума другої виплати залежить від військового звання

У Чернівецькій області Веренчанської громади бійцям за підписання контракту нарахують додаткові виплати.

Як мовиться у Чернівецькому ТЦК та СП на сторінці у Facebook, є два нарахування — 20 та 24 тисячі гривень. Кожна з них надходить після вступу до лав Збройних Сил України.

Після підписання контракту у ЗСУ військові, що є жителями Веренчанської громади, отримають додаткову виплату в сумі 20 тисяч гривень.

Водночас їм також передбачена грошова допомога за укладання першого контракту. Її розмір складає від 24 тисяч гривень і залежить він від військового звання.

"Відтак, контрактники-новобранці Веренчанської громади, завдяки рішенню сесії депутатів сільської ради мають змогу отримати удвічі більші виплати", — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплати внаслідок поранення під час бойових дій або нещасного випадку. Є обставини, через які бійці можуть залишить без нарахування.