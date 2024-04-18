20 та 24 тис грн за підписання контракту: де військовим нарахують додаткові виплати
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Сума другої виплати залежить від військового звання
У Чернівецькій області Веренчанської громади бійцям за підписання контракту нарахують додаткові виплати.
Як мовиться у Чернівецькому ТЦК та СП на сторінці у Facebook, є два нарахування — 20 та 24 тисячі гривень. Кожна з них надходить після вступу до лав Збройних Сил України.
Після підписання контракту у ЗСУ військові, що є жителями Веренчанської громади, отримають додаткову виплату в сумі 20 тисяч гривень.
Водночас їм також передбачена грошова допомога за укладання першого контракту. Її розмір складає від 24 тисяч гривень і залежить він від військового звання.
"Відтак, контрактники-новобранці Веренчанської громади, завдяки рішенню сесії депутатів сільської ради мають змогу отримати удвічі більші виплати", — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплати внаслідок поранення під час бойових дій або нещасного випадку. Є обставини, через які бійці можуть залишить без нарахування.