Допомога бійцям внаслідок нещасного випадку: кому вона здійсниться та які є обставин

Гроші не надійдуть у 4 випадках

Військові в Україні мають право на виплату одноразової грошової допомоги у разі поранення. Однак є ситуації, коли бійцю вона не передбачена.

Вона виплатиться, коли ВЛК встановить інвалідність внаслідок поранення або втрату певного відсотка працездатності. Про це пояснили юристи правозахисного центру Принцип, опираючись на постанову Кабміну "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України".

Як військовому отримати виплату за поранення у разі нещасного випадку

Військовий має право на одноразову грошову допомогу, якщо медико-соціальна експертна комісія встановила інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків служби або певний відсоток втрати працездатності через участь у заходах із захисту Батьківщини.

Згідно зі постановою, є підстави, через які військовому можуть відмовити у ОГД. Це стосуватиметься бійців, які отримали поранення чи захворювання не внаслідок дій противника. Тому, якщо ж військовий отримав поранення внаслідок нещасного випадку у зоні проведення бойових дій, то у наданні ОГД не відмовляють.

Однак, варто зауважити, що в деяких випадках військовим можуть не видати довідку про обставини травми. У зворотному випадку виплата допомоги здійснюватиметься без перешкод.

У яких випадках військові залишаться без допомоги

Як мовиться в законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, що Кабмін ухвалив рішення щодо доплати бійцям в сумі 70 тисяч гривень.