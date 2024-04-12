Доплата бійцям в 70 тисяч: Кабмін ухвалив рішення. Скільки тепер отримуватимуть "на нулі"

У військових буде 3 частини виплат

Верховна Рада України вирішила проголосувати про надання доплати 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. 12 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову про цю виплату.

Військові, що перебувають на фронті, окрім зарплати у 20-25 тисяч гривень та бойових виплат, тепер мають право на додаткове нарахування. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Продовжую боротись за те, щоб всі військовослужбовці мали гідне грошове забезпечення!", — резюмує Гончаренко.

Як підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд встановив додаткові 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Вона нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію №10449 ухвалено Верховною Радою 11 квітня. Його мають передати президенту України Володимир Зеленський і він набере чинності через місяць після підписання.