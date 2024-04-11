Військові отримають 5 тис грн допомоги: яке місто виплатить гроші
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для цього треба 4 документи
У Волинській області, а саме у Торчинській громаді, військовим, ветеранам війни, членам родин загиблих та зниклих безвісти виплатять одноразову грошову допомогу.
Сума допомоги складає 5 тисяч гривень. Про це повідомили у Торчинській громаді на Facebook-сторінці.
Список необхідних папірців та куди подати заяву
Для нарахування виплати заявнику треба звернутись у відділ соціального захисту населення і надати оригінали або копії документів:
- паспорт громадянина України (ID-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;
- довідку про призов по мобілізації або посвідчення учасника бойових дій.
Відділ соціального захисту населення знаходиться у місті Торчин, вул Незалежності, 82.
Якщо виникнуть запитання, то можна звернутись за номером телефону — +380663829985.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим, які на передовій, нараховуватимуть нову виплату.