Військові отримають 5 тис грн допомоги: яке місто виплатить гроші

Для цього треба 4 документи

У Волинській області, а саме у Торчинській громаді, військовим, ветеранам війни, членам родин загиблих та зниклих безвісти виплатять одноразову грошову допомогу.

Сума допомоги складає 5 тисяч гривень. Про це повідомили у Торчинській громаді на Facebook-сторінці.

Список необхідних папірців та куди подати заяву

Для нарахування виплати заявнику треба звернутись у відділ соціального захисту населення і надати оригінали або копії документів:

паспорт громадянина України (ID-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;

довідку про призов по мобілізації або посвідчення учасника бойових дій.

Відділ соціального захисту населення знаходиться у місті Торчин, вул Незалежності, 82.

Якщо виникнуть запитання, то можна звернутись за номером телефону — +380663829985.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим, які на передовій, нараховуватимуть нову виплату.