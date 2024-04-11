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Військові отримають 5 тис грн допомоги: яке місто виплатить гроші

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Техніка Новина оновлена 11 квітня 2024, 13:35
Техніка. Фото Українські новини

Для цього треба 4 документи

У Волинській області, а саме у Торчинській громаді, військовим, ветеранам війни, членам родин загиблих та зниклих безвісти виплатять одноразову грошову допомогу.

Сума допомоги складає 5 тисяч гривень. Про це повідомили у Торчинській громаді на Facebook-сторінці.

Список необхідних папірців та куди подати заяву

Для нарахування виплати заявнику треба звернутись у відділ соціального захисту населення і надати оригінали або копії документів:

  • паспорт громадянина України (ID-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;
  • довідку про призов по мобілізації або посвідчення учасника бойових дій.

Відділ соціального захисту населення знаходиться у місті Торчин, вул Незалежності, 82.

Якщо виникнуть запитання, то можна звернутись за номером телефону — +380663829985.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим, які на передовій, нараховуватимуть нову виплату.

Теги:
#Допомога #Виплати #Торчин #Виплати військовим