Военные получат 5 тыс грн помощи: какой город выплатит деньги

Для этого нужно 4 документа

В Волынской области, а именно в Торчинской общине, военным, ветеранам войны, членам семей погибших и пропавших без вести выплатят единовременную денежную помощь.

Сумма помощи составляет 5 тысяч гривен. Об этом сообщили в Торчинском сообществе на Facebook-странице.

Список необходимых бумажек и куда подать заявление

Для начисления выплаты заявителю следует обратиться в отдел социальной защиты населения и предоставить оригиналы или копии документов:

паспорт гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;

справку призыв по мобилизации или удостоверение участника боевых действий.

Отдел социальной защиты населения находится в городе Торчин, ул. Независимости, 82.

Если возникнут вопросы, то можно обратиться по телефону +380663829985.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военным, которые на передовой, будут начислять новую выплату.