Военные получат 5 тыс грн помощи: какой город выплатит деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Для этого нужно 4 документа
В Волынской области, а именно в Торчинской общине, военным, ветеранам войны, членам семей погибших и пропавших без вести выплатят единовременную денежную помощь.
Сумма помощи составляет 5 тысяч гривен. Об этом сообщили в Торчинском сообществе на Facebook-странице.
Список необходимых бумажек и куда подать заявление
Для начисления выплаты заявителю следует обратиться в отдел социальной защиты населения и предоставить оригиналы или копии документов:
- паспорт гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;
- справку призыв по мобилизации или удостоверение участника боевых действий.
Отдел социальной защиты населения находится в городе Торчин, ул. Независимости, 82.
Если возникнут вопросы, то можно обратиться по телефону +380663829985.
Напомним, ранее Телеграф писал, что военным, которые на передовой, будут начислять новую выплату.