Доплата бойцам в 70 тысяч: Кабмин принял решение. Сколько теперь будут получать "на нуле"

У военных будет 3 части выплат

Верховная Рада Украины решила проголосовать о предоставлении доплаты 70 тысяч гривен для военных, находящихся на передовой. 12 апреля Кабинет министров принял постановление об этой выплате.

Находящиеся на фронте военные, кроме зарплаты в 20-25 тысяч гривен и боевых выплат, теперь имеют право на дополнительное начисление. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Продолжаю бороться за то, чтобы все военнослужащие имели достойное денежное обеспечение!", — резюмирует Гончаренко.

Как подтвердил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство установило дополнительные 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Она будет начисляться за каждые 30 дней выполнения специальных задач.

Напомним, что законопроект о мобилизации №10449 принят Верховной Радой 11 апреля. Его должны передать президенту Украины Владимиру Зеленскому и он вступит в силу через месяц после подписания.