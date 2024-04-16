Помощь бойцам в результате несчастного случая: кому она осуществится и каковы есть обстоятельства

Деньги не поступят в 4 случаях

Военные в Украине имеют право на выплату единовременной помощи в случае ранения. Однако есть ситуации, когда она не предусмотрена бойцу.

Она выплатится, когда ВЛК установит инвалидность вследствие ранения или утраты определенного процента трудоспособности. Об этом объяснили юристы правозащитного центра Принцип, опираясь на постановление Кабмина "Вопросы определения полномочий некоторых органов в области соблюдения норм международного гуманитарного права на всей территории Украины".

Как военному получить выплату за ранение в случае несчастного случая

Военный имеет право на единовременную денежную помощь, если медико-социальная экспертная комиссия установила инвалидность вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей службы или определенном проценте потери трудоспособности из-за участия в мероприятиях по защите Родины.

Согласно постановлению, есть основания, по которым военному могут отказать в ОГД. Это касается бойцов, получивших ранения или заболевания не в результате действий противника. Поэтому, если военный получил ранения в результате несчастного случая в зоне проведения боевых действий, то в предоставлении ОГД не отказывают.

Однако следует отметить, что в некоторых случаях военным могут не выдать справку об обстоятельствах травмы. В обратном случае выплата помощи будет производиться беспрепятственно.

В каких случаях военные останутся без помощи

Как говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", назначение и выплата единовременной денежной помощи не производятся, если ранения (контузия, травма или увечье), заболевания, инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнослужащих’ связанного или резервиста является следствием:

совершение им уголовного или административного правонарушения;

совершение им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения лица до самоубийства, установленного судом);

предоставление лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременной помощи.

Напомним, ранее "телеграф" писал, что Кабмин принял решение о доплате бойцам в сумме 70 тысяч гривен.