20 и 24 тыс грн за подписание контракта: где военным начислят дополнительные выплаты

Сумма второй выплаты зависит от воинского звания

В Черновицкой области Веренчанской общины бойцам за подписание контракта начислят дополнительные выплаты.

Как говорится в Черновицком ТЦК и СП на странице Facebook, есть два начисления — 20 и 24 тысяч гривен. Каждая из них поступает после вступления в ряды Вооруженных Сил Украины.

После подписания контракта в ВСУ военные, являющиеся жителями Веренчанского общества, получат дополнительную выплату в сумме 20 тысяч гривен.

В то же время, им также предусмотрена денежная помощь за заключение первого контракта. Ее размер составляет от 24 тысяч гривен и зависит от военного звания.

"Следовательно, контрактники-новобранцы Веренчанской общины, благодаря решению сессии депутатов сельского совета имеют возможность получить вдвое большие выплаты", — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить выплаты в результате ранения во время боевых действий или несчастного случая. Есть обстоятельства, из-за которых бойцы могут остаться без начисления.