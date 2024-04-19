Помощь до 50 тыс грн: в какой области военным предоставляют одноразовую выплату

Начисление происходит в одной области

В Харьковской области для добровольцев, которые вступают в ряды ВСУ, выплачивают единовременную денежную помощь от общин. Такая выплата будет производиться с целью поддержки и поощрения граждан к военной службе.

Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, в Красноградском районе сумма выплаты составляет 50 тысяч гривен. В других районах области сумма помощи может колебаться от 10 до 50 тысяч гривен.

"Такая инициатива направлена на поддержку и поощрение граждан к вступлению в ВСУ. Пока неравнодушным жителям Харьковщины, которые изъявили сознательное желание вступить в армию, со стороны органов местного самоуправления и государственной власти осуществляются мотивационные мероприятия в виде единовременных денежных выплат", — рассказал заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Согласно данным, такое начисление предусмотрено соответствующими Программами социальной поддержки военнослужащих, участников боевых действий и членов их семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных в Украине предусмотрены выплаты в сумме 20 и 24 тысяч гривен.