Помощь до 50 тыс грн: в какой области военным предоставляют одноразовую выплату
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Начисление происходит в одной области
В Харьковской области для добровольцев, которые вступают в ряды ВСУ, выплачивают единовременную денежную помощь от общин. Такая выплата будет производиться с целью поддержки и поощрения граждан к военной службе.
Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, в Красноградском районе сумма выплаты составляет 50 тысяч гривен. В других районах области сумма помощи может колебаться от 10 до 50 тысяч гривен.
"Такая инициатива направлена на поддержку и поощрение граждан к вступлению в ВСУ. Пока неравнодушным жителям Харьковщины, которые изъявили сознательное желание вступить в армию, со стороны органов местного самоуправления и государственной власти осуществляются мотивационные мероприятия в виде единовременных денежных выплат", — рассказал заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.
Согласно данным, такое начисление предусмотрено соответствующими Программами социальной поддержки военнослужащих, участников боевых действий и членов их семей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных в Украине предусмотрены выплаты в сумме 20 и 24 тысяч гривен.