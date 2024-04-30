Денежное обеспечение военных в Украине: на его размер влияют 4 главных вещи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Минимальная выплата составляет 12 180 гривен
Военные в Украине имеют право на месячное денежное обеспечение. Его размер зависит от должности, звания, условий прохождения службы и квалификации.
Права, имеющие военнослужащие, регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, на военных не распространяется действие кодексов о труде и с ними не заключается трудовой договор.
Кто в Украине имеет денежное обеспечение
Не зарплату, а денежное обеспечение имеют военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта. То есть те лица, для которых защита государства является профессиональной обязанностью.
От чего зависит размер финансового обеспечения
- должности;
- воинского звания;
- продолжительности, интенсивности и условий военной службы;
- квалификации.
Кроме того, к нему также могут быть добавлены:
- надбавка за особенности прохождения службы;
- надбавка за режим секретности;
- доплата за ученую степень, ученое, почетное или спортивное звание.
Наименьшее денежное обеспечение бойца составляет 20 130 и начисляется оно солдату.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую денежную помощь военные получают каждый год.