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Денежное обеспечение военных в Украине: на его размер влияют 4 главных вещи

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Воин Новость обновлена 30 апреля 2024, 14:42
Воин. Фото Генштаб ВСУ

Минимальная выплата составляет 12 180 гривен

Военные в Украине имеют право на месячное денежное обеспечение. Его размер зависит от должности, звания, условий прохождения службы и квалификации.

Права, имеющие военнослужащие, регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, на военных не распространяется действие кодексов о труде и с ними не заключается трудовой договор.

Кто в Украине имеет денежное обеспечение

Не зарплату, а денежное обеспечение имеют военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта. То есть те лица, для которых защита государства является профессиональной обязанностью.

От чего зависит размер финансового обеспечения

  • должности;
  • воинского звания;
  • продолжительности, интенсивности и условий военной службы;
  • квалификации.

Кроме того, к нему также могут быть добавлены:

  • надбавка за особенности прохождения службы;
  • надбавка за режим секретности;
  • доплата за ученую степень, ученое, почетное или спортивное звание.

Наименьшее денежное обеспечение бойца составляет 20 130 и начисляется оно солдату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую денежную помощь военные получают каждый год.

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#Выплаты #Вознаграждение #Выплаты военным