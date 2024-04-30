Денежное обеспечение военных в Украине: на его размер влияют 4 главных вещи

Минимальная выплата составляет 12 180 гривен

Военные в Украине имеют право на месячное денежное обеспечение. Его размер зависит от должности, звания, условий прохождения службы и квалификации.

Права, имеющие военнослужащие, регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, на военных не распространяется действие кодексов о труде и с ними не заключается трудовой договор.

Кто в Украине имеет денежное обеспечение

Не зарплату, а денежное обеспечение имеют военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта. То есть те лица, для которых защита государства является профессиональной обязанностью.

От чего зависит размер финансового обеспечения

должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации.

Кроме того, к нему также могут быть добавлены:

надбавка за особенности прохождения службы;

надбавка за режим секретности;

доплата за ученую степень, ученое, почетное или спортивное звание.

Наименьшее денежное обеспечение бойца составляет 20 130 и начисляется оно солдату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую денежную помощь военные получают каждый год.