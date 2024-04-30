Грошове забезпечення військових в Україні: на його розмір впливають 4 головні речі

Мінімальна виплата складає 12 180 гривень

Військові в Україні мають право на місячне грошове забезпечення. Його розмір залежить від посади, звання, умов проходження служби та кваліфікації.

Права, які мають військовослужбовці, регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з ним, на військових не поширюється дія кодексів про працю і з ними не укладається трудовий договір.

Хто в Україні має грошове забезпечення

Не зарплату, а грошове забезпечення мають військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Тобто ті особи, для кого захист держави є професійним обов'язком.

Від чого залежить розмір фінансового забезпечення

посади;

військового звання;

тривалості, інтенсивності й умов військової служби;

кваліфікації.

Окрім того, до нього також можуть бути додані:

надбавка за особливості проходження служби;

надбавка за режим секретності;

доплата за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

Найменше грошове забезпечення бійця складає 20 130 і нараховується воно солдату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку грошову допомогу військові отримують щороку.