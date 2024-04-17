Виплата здійснюється щороку: хто з бійців має право на грошову допомогу

На розмір виплати впливає грошове забезпечення

Військовослужбовці в Україні отримають оздоровчі під час виходу або ні у відпустку. Сума нарахування залежить від розміру місячного грошового забезпечення бійця.

Як нагадали на офіційному сайті "Турбота про військовослужбовця", її здійснюють не дивлячись на надання допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

На сайті зауважують, що оздоровчі для бійців надаються в разі вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості або в другу частину щорічної основної відпустки (зокрема в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки). Однак таку виплату можна отримати без вибуття у відпустку.

Аби військовим отримати ці гроші, вони повинні подати рапорт на ім’я безпосереднього командира (Додаток 18).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим виплатять грошову допомогу внаслідок нещасного випадку. Однак є певні моменти, коли бійцям не варто розраховувати на неї.