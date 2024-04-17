Выплата производится ежегодно: кто из бойцов имеет право на денежную помощь

На размер выплаты влияет денежное обеспечение

Военнослужащие в Украине получат оздоровительные во время ухода или нет в отпуск. Сумма начисления зависит от размера месячного денежного обеспечения бойца.

Как напомнили на официальном сайте "Забота о военнослужащем", ее осуществляют, несмотря на оказание помощи для решения социально-бытовых вопросов.

На сайте отмечают, что оздоровительные для бойцов предоставляются в случае выбытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности, в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы). Однако такую выплату можно получить без убытия в отпуск.

Чтобы военным получить эти деньги, они должны подать рапорт на имя непосредственного командира (Дополнение 18).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинским военным выплатят денежную помощь в результате несчастного случая. Однако есть определенные моменты, когда бойцам не следует рассчитывать на нее.