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Від 10% виплати до зарплати: як бійцям щомісяця отримувати премії

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Військова техніка
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Це передбачено наказом

Українські військові щомісяця отримують додаткові виплати й одна з таких здійснюватиметься у вигляді премії. Її розмір залежить від суми посадового окладу бійця.

Рішення про нарахування премії роблять командири військових частин та інших підрозділах ЗСУ. Про це мовиться в наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Згідно з ним, щомісяця командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право преміювати військовослужбовців (крім строковиків). Розмір такої виплати складає не менше 10% від посадового окладу.

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

  • військової дисципліни;
  • наявності дисциплінарних стягнень;
  • показників виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій області військовим виплатять одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Теги:
#Премія #Виплати #Доплата #Виплати військовим