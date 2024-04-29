Від 10% виплати до зарплати: як бійцям щомісяця отримувати премії

Це передбачено наказом

Українські військові щомісяця отримують додаткові виплати й одна з таких здійснюватиметься у вигляді премії. Її розмір залежить від суми посадового окладу бійця.

Рішення про нарахування премії роблять командири військових частин та інших підрозділах ЗСУ. Про це мовиться в наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Згідно з ним, щомісяця командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право преміювати військовослужбовців (крім строковиків). Розмір такої виплати складає не менше 10% від посадового окладу.

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

військової дисципліни;

наявності дисциплінарних стягнень;

показників виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій області військовим виплатять одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.