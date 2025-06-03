Росіяни атакували центр Сум. Є жертва та постраждалі, перші подробиці та фото

На місці працюють рятувальники

Вибух у Сумах пролунав близько 9:30 у вівторок, 3 червня. Росіяни атакували автівки у центрі міста, загинула людина, також є постраждалі.

"Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється", — повідомили у Сумській ОВА.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар поінформував, що на жаль, загинула людина, є постраждалі. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

"На жаль, є загибла людина, багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів", — написав у Telegram начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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З 11:00 у школі № 10 почне роботу штаб із ліквідації наслідків удару. Там чекають на власників пошкодженого житла з документами.

Як повідомляв "Телеграф", 13 квітня, у Вербну неділю, росіяни завдали по центру Сум ракетного удару. Тоді загинуло 34 особи, з них двоє дітей. Поранення отримали близько 120 людей.