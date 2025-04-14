"Будь ласка, врятуйте маму": з’явилося відео перших хвилин після прильоту в Сумах

Загинуло 34 особи, з них 2 дитини

У мережі з'явилось відео перших хвилин після російського удару по центру Сум, внаслідок якого постраждало щонайменше 119 осіб. Ці кадри трагічної події з бодікамери одного з поліцейських.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олег Білошицький. Зазначається, що росіяни вдарили по центру Сум зранку балістичними ракетами.

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"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю.

Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти", — йдеться у підписі під відео.

УВАГА! Відео не для слабкодухих.

За словами Білошицького, патрульна поліція одразу ж долучилась до допомоги пораненим. Перші хвилини після вибуху — суцільний хаос: крики дітей, дорослих, розкидані тіла на вулицях, уламки та багато крові.

Усі кадри на відео не для слабкодухих, проте один момент щемить до сліз. Зокрема, коли поліція почала надавати допомогу підліткові, він благав аби врятували його маму.

"Будь ласка, врятуйте маму. Головне маму врятуйте. Зі мною все буде добре. Я в нормі", — казав юнак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що школяр у Сумах врятував людей з палаючого автобуса під час обстрілу РФ.