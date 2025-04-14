"Пожалуйста, спасите маму": появилось видео первых минут после прилета в Сумах

Погибли 34 человека, из них 2 ребенка

В сети появилось видео первых минут после российского удара по центру Сум, в результате которого пострадали не менее 119 человек. Эти кадры трагического события с бодикамеры одного из полицейских.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Олег Белошицкий. Отмечается, что россияне ударили по центру Сум утром 13 апреля баллистическими ракетами.

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"Вербное воскресенье. День, когда вербные веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой о своих родных и нашей земле.

Этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам – еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, в их числе — дети", — говорится в подписи под видео.

ВНИМАНИЕ! Видео не для слабонервных.

По словам Белошицкого, патрульная полиция сразу же присоединилась к помощи раненым. Первые минуты после взрыва сплошной хаос: крики детей, взрослых, разбросанные тела на улицах, обломки и много крови.

Все кадры на видео не для слабонервных, однако один момент щемит до слез. В частности, когда полиция начала оказывать помощь подростку, он умолял, чтобы спасли его маму.

"Пожалуйста, спасите маму. Главное маму спасите. Со мной все будет хорошо. Я в порядке", — говорил юноша.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что школьник в Сумах спас людей из горящего автобуса во время обстрела РФ.