Россияне атаковали центр Сум. Есть жертва и пострадавшие, первые подробности и фото

На месте работают спасатели

Взрыв в Сумах раздался около 9:30 во вторник, 3 июня. Россияне атаковали автомобили в центре города, погиб человек, также есть пострадавшие.

"Враг попал в автомобили в центре Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается", — сообщили в Сумской ОВА.

И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь проинформировал, что к сожалению, погиб человек, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

"К сожалению, есть погибший человек, много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения", — написал в Telegram начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Внимание, видео содержит чувствительные кадры и не рекомендуется для просмотра лицам младше 18 лет и людям с неустойчивой психикой

С 11:00 в школе № 10 начнет работу штаб по ликвидации последствий удара. Там ждут владельцев поврежденного жилья с документами.

Как сообщал "Телеграф", 13 апреля, в Вербное воскресенье, россияне нанесли по центру Сум ракетный удар. Тогда погибли 34 человека, из них двое детей. Ранения получили около 120 человек.