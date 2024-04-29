От 10% выплаты к зарплате: как бойцам ежемесячно получать премии

Это предусмотрено приказом

Украинские военные ежемесячно получают дополнительные выплаты и одна из таких будет производиться в виде премии. Ее размер зависит от суммы должностного оклада бойца.

Решения о начислении премии делают командиры воинских частей и других подразделениях ВСУ. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно ему, ежемесячно командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право премировать военнослужащих (кроме срочников). Размер такой выплаты составляет не менее 10% от должностного оклада.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, которое выдается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой области военным выплатят единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен.