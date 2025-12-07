Уже миллионы? Келлог назвал ошеломляющую цифру человеческих жертв в войне России против Украины

Сколько человек погибло в войне

Спецпосланник президента США Кит Келлог озвучил ошеломляющие данные о человеческих потерях в войне между Россией и Украиной. Он также сравнил эти цифры с историческими конфликтами, чтобы показать масштаб трагедии.

Что нужно знать

Потери в 111 раз больше Афганистана

Трамп ведет переговоры с Путиным и Зеленским

Число погибших достигло двух миллионов.

По его словам, общее число погибших и раненых с обеих сторон якобы превысило 2 миллиона человек. Такое заявление американский дипломат сделал во время выступления на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана. Об этом пишет straitstimes.

"СССР оставил Афганистан, потеряв 18 000 солдат. Мы оставили Вьетнам, потеряв 58 000 солдат. Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов. Подумайте об этом. Это ужасные цифры. Поэтому мы должны положить конец этому конфликту", — заявил спецпредставитель.

Келлог подчеркнул, что президент Трамп активно работает над прекращением войны. Американский лидер провел разговоры с главой России Путиным, президентом Зеленским и другими ключевыми фигурами.

Дональд Трампа и Кит Келлог. Фото — Getty Images

Спецпосланник также отметил профессионализм украинской команды переговорщиков. По его мнению, Киев очень удачно подобрал людей для диалога, в том числе министра обороны Рустема Умерова, возглавляющего делегацию.

"Нам просто придется, знаете, подождать и посмотреть, как все пойдет, но мы действительно очень близки", — добавил Келлог.

Напомним, "Телеграф" писал, что россияне наступают с разных сторон под Покровском. За 10 дней Россия потеряла уже по меньшей мере 300 военных и 1100 БпЛА на Покровском направлении.