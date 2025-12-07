Уже мільйони? Келлог назвав приголомшливу цифру людських жертв у війні Росії проти України

Скільки людей загинуло у війні

Спецпосланник президента США Кіт Келлог озвучив приголомшливі дані про людські втрати у війні між Росією та Україною. Він також порівняв ці цифри з історичними конфліктами, щоб показати масштаб трагедії.

Що треба знати

Втрати у 111 разів більші за Афганістан

Трамп веде переговори з Путіним і Зеленським

Кількість загиблих сягнула двох мільйонів.

За його словами, загальна кількість загиблих та поранених з обох сторін нібито перевищила 2 мільйони осіб. Таку заяву американський дипломат зробив під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана. Про це пише straitstimes.

"СРСР залишив Афганістан, втративши 18 000 солдатів. Ми залишили В'єтнам, втративши 58 000 солдатів. Росія та Україна разом втратили понад два мільйони. Подумайте про це. Це жахливі цифри. Тому ми повинні покласти край цьому конфлікту", — заявив спецпредставник.

Келлог підкреслив, що президент Трамп активно працює над припиненням війни. Американський лідер провів розмови з очільником Росії Путіним, президентом Зеленським та іншими ключовими фігурами.

Дональд Трампа та Кіт Келлог. Фото - Getty Images

Спецпосланник також відзначив професійність української команди перемовників. На його думку, Київ дуже вдало підібрав людей для діалогу, зокрема міністра оборони Рустема Умерова, який очолює делегацію.

"Нам просто доведеться, знаєте, почекати і подивитися, як все піде, але ми справді дуже близькі", — додав Келлог.

