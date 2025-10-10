Росіяни наступають з різних боків: що зараз відбувається під Покровськом

З початку жовтня Росія втратила вже щонайменше 300 військових та 1100 БпЛА на Покровському напрямку

Російські військові намагаються розширити наступ на Покровськ та збільшили кількість ударів тактичною авіацією. Українські захисники займаються стабілізацією обстановки.

Як наголошують у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, найскладнішою залишається ситуація на півдні від Покровська, де ворожі групи планують розширити Звіровський виступ, але поки змушені здійснювати ротацію через втрати.

Противник намагається просуватися на захід від Покровська та має очевидний намір вийти на північно-західні околиці міста. Також його дії вказують на намір посилити наступ і на південь та південний-схід від Покровська, щоб закріпитися у невеликих населених пунктах агломерації.

Покровськ на карті бойових дій DeepState 10.10.2025

Протягом останнього місяця низку підрозділів РФ на цьому напрямку переміщували на Новопавлівський напрямок, однак на зміну їм прийшли 1487-й мотострілецький полк, 86 та 87-й окремий стрілецький полк та інші частини.

Росіяни проводять інфільтрацію, розширюючи "сіру зону" та збільшили кількість ударів тактичною авіацією по тиловим позиціям України.

Як зазначають у 7 корпусі ДШВ, з боку ЗСУ залучаються додаткові сили та засоби, організована робота з пошуку та знищення груп противника, вирішується питання з диверсифікації логістичного постачання для оборонців Покровська. З початку жовтня оборонці Покровська вже знищили майже 300 окупантів, ще понад півтори сотні – поранені. Також Сили оборони збили та "посадили" понад 1100 безпілотників різних типів.