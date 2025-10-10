Россияне наступают с разных сторон: что сейчас происходит под Покровском

С начала октября Россия потеряла уже по меньшей мере 300 военных и 1100 БпЛА на Покровском направлении

Российские военные пытаются расширить наступление на Покровск и увеличили количество ударов тактической авиацией. Украинские защитники занимаются стабилизацией обстановки.

Как отмечают в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, самой сложной остается ситуация на юге от Покровска, где вражеские группы планируют расширить Зверевское выступление, но пока вынуждены ротироваться из-за потерь.

Противник пытается продвигаться к западу от Покровска и намеревается выйти на северо-западные окраины города. Также его действия указывают на намерение усилить наступление и к югу и юго-востоку от Покровска, чтобы закрепиться в небольших населенных пунктах агломерации.

Покровск на карте боевых действий DeepState 10.10.2025

В последний месяц ряд подразделений РФ на этом направлении перемещали на Новопавловское направление, однако на смену им пришли 1487-й мотострелковый полк, 86 и 87-й отдельный стрелковый полк и другие части.

Россияне проводят инфильтрацию, расширяя "серую зону" и увеличили количество ударов тактической авиацией по тыловым позициям Украины.

Как отмечают в 7 корпусе ДШВ, со стороны ВСУ привлекаются дополнительные силы и средства, организована работа по поиску и уничтожению групп противника, решается вопрос диверсификации логистической поставки для защитников Покровска. С начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 300 оккупантов, еще более полутора сотен — ранены. Также Силы обороны сбили и "посадили" более 1100 беспилотников разных типов.