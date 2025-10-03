Потери России под Покровском значительно выросли: в ДШВ объяснили на карте, что там происходит

Новые дроны-перехватчики показывают хорошие результаты

В сентябре Россия потеряла на Покровском направлении на 30% больше пехоты и на 50% больше "Шахедов", чем в августе. И это следствие не только безуспешных попыток окупантов захватить Покровск, но и слаженных действий украинских защитников.

Как рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, за сентябрь Россия потеряла 1851 военного в районе Покровской агломерации, 1202 из которых безвозвратно. Кроме того, в сентябре защитники Покровска сумели уничтожить три танка, вывели из строя 41 пушек и РСЗО, сбили и "посадили" 3248 воздушных целей — дронов и "крыльев". Благодаря началу использования специальных дронов-перехватчиков в небе над Покровском обезвредили вражеских "Шахедов" на 50% больше, чем в августе.

"Изучаем способы и характер инфильтрационных действий противника. По результатам анализа, блокируем попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск. Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям наших военных. Постепенно расширяем границы "килзоны", запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага. Усиливаем поражение противника в их логистических коридорах", — говорится в сообщении.

В Звировом подразделении корпуса удерживают позиции по южным окрестностям застройки. На путях прохода противника оборудованы отрезные блокировочные рубежи. Ударно-розыскные отряды уничтожают отдельные группы россиян, попадающих в город. Одновременно оккупанты не оставляют попыток окружить Покровск. Враг усиливает давление, чтобы приблизиться и атаковать Мирноград с севера и с востока. К западу от Покровска враг получил дополнительные возможности по перерезанию одного из логистических путей.

"Подразделения в полосе 7 корпуса ДШВ дают отпор врагу, действуя с учетом имеющихся сил и средств. Главный приоритет — сохранение жизни наших военных", — резюмируют военные.