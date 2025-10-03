Втрати Росії під Покровськом значно зросли: в ДШВ пояснили на карті, що там відбувається

Нові дрони-перехоплювачі показують хороші результати

Протягом вересня Росія втратила на Покровському напрямку на 30% більше піхоти і на 50% більше "Шахедів", ніж у серпні. І це наслідок не тільки безуспішних спроб окупантів захопити Покровськ, а й злагоджених дій українських оборонців.

Як розповіли у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ, за вересень Росія втратила 1851 військового в районі Покровської агломерації, 1202 з яких — безповоротно. Крім того, у вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та "посадили" 3248 повітряних цілей – дронів та "крил". Завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні.

"Вивчаємо способи та характер інфільтраційних дій противника. За результатами аналізу, блокуємо спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ. Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах", — йдеться у повідомлені.

У Звіровому підрозділи корпусу утримують позиції по південним околицям забудови. На шляхах проходу противника облаштовані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи росіян, що потрапляють у місто. Одночасно окупанти не полишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів.

"Підрозділи у смузі 7 корпусу ДШВ дають відсіч ворогу, діючи з урахуванням наявних сил та засобів. Головний пріоритет – збереження життя наших військових", — резюмують військові.