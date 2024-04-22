Допомога 30 тис грн для підтримки: де військовим здійснюють виплату

Треба відповідати певним критеріям

Рубіжанська міська військова адміністрація нараховує військовим грошову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень. Її отримають ті, хто брав або бере участь у бойових діях.

Як повідомив начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко на сторінці Facebook, таке нарахування передбачено програмою "Громада — Захисникам і Захисницям" і в бюджеті громади було виділено 9 мільйонів гривень на цю виплату. У 2023 році 188 Захисників і Захисниць отримали 5 мільйонів 640 тисяч гривень з місцевого бюджету.

Згідно з даними, грошова допомога виплачується з метою продовження соціальної підтримки мешканців Рубіжанської громади, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, виконують бойові (службові) завдання чи беруть участь у проведенні розвідувальних заходів, перебуваючи на територіях, де ведуться бойові дії.

Хто має право на виплату та як її отримати

Така допомога передбачена громадянам, які зареєстровані на території Рубіжанської громади або перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, та до початку повномасштабної військової агресії РФ проти України отримали довідку внутрішньо переміщеної особи з зазначенням фактичного місця проживання — на території Рубіжанської громади. Таким особам треба підтвердити, що отримують таке нарахування вперше.

Заявнику треба зібрати необхідні документи, заяву та згоду. Перелік документів також зазначений у положенні про надання грошової допомоги за посиланням.

Куди надіслати документи

Пакет необхідних документів треба надіслати на адресу Рубіжанської міської військової адміністрації: Дніпро, Нова пошта, відділення №70. Телефон отримувача: 0936485480. Варто зауважити, що оплату за пересилання заяви та копій документів здійснює заявник.

Якщо з'являться додаткові запитання, то треба звернутись за телефонами:

0509487925 — Сириця Оксана Петрівна;

0662634871 — Козюберда Галина Григорівна;

0501665222 — Скороход Світлана Іванівна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим в одній області виплачують від 10 до 50 тисяч гривень.