Помощь 30 тыс грн для поддержки: где военным осуществляют выплату

Надо отвечать определенным критериям

Рубежанская городская военная администрация начисляет военным денежную помощь в размере 30 тысяч гривен. Ее получат те, кто принимал или участвовал в боевых действиях.

Как сообщил начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко на странице Facebook, такое начисление предусмотрено программой "Громада — Защитникам и Защитницам" и в бюджете общины было выделено 9 миллионов гривен на эту выплату. В 2023 году 188 Защитников и Защитниц получили 5 миллионов 640 тысяч гривен из местного бюджета.

Согласно данным, денежная помощь выплачивается с целью продолжения социальной поддержки жителей Рубежанской общины, принимающих участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, выполняют боевые (служебные) ) задачи или участвуют в проведении разведывательных мероприятий, находясь на территориях, где ведутся боевые действия.

Кто имеет право на выплату и как ее получить

Такая помощь предусмотрена гражданам, зарегистрированным на территории Рубежанского общества или переместившимся с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия, и до начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины получили справку внутренне перемещенного лица с указанием фактического места жительства — на территории Рубежанского общества. Таким лицам следует подтвердить, что получают такое начисление впервые.

Заявителю нужно собрать необходимые документы, заявление и согласие. Перечень документов также указан в положении о предоставлении денежной помощи по ссылке.

Куда отправить документы

Пакет необходимых документов нужно отослать на адрес Рубежанской городской военной администрации: Днепр, Новая почта, отделение №70. Телефон получателя: 0936485480. Следует отметить, что оплату за пересылку заявления и копий документов производит заявитель.

Если появятся дополнительные вопросы, необходимо обратиться за телефонами:

0509487925 — Сырица Оксана Петровна;

0662634871 — Козюберда Галина Григорьевна;

0501665222 — Скороход Светлана Ивановна.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военным в одной области выплачивают от 10 до 50 тысяч гривен.