Что изменится для украинских мужчин с 18 мая: Десять фактов о мобилизации

В конце мая украинцев будет ждать ряд изменений, касающихся мобилизации

Начиная с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он изменит правила регистрации и призыва военнообязанных во время военного положения. "Телеграф" собрал самые главные из них

1. В армию с 25 лет

Теперь мужчины будут переводиться на военный учет военнообязанных с 25 лет, а не 27. Таким образом в армию можно быть призванным с 25 до 60 лет.

2. В ТЦК нужно идти самому

Военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАП или электронном кабинете. Если это сделать, то гражданин понесет ответственность.

Причем военнообязанные должны обновить свои данные самостоятельно, не ожидая повестки об уточнении данных. ТЦК интересуют адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, другие персональные данные.

3. Ограниченно пригодных не будет

Закон отменяет статус "ограниченно пригодный", а все мужчины от 18 до 60 лет с таким статусом должны снова пройти медкомиссию. Согласно приказу Минобороны №402, пригодность будет делиться на категории:

полностью пригоден;

пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в военные вузы);

пригоден для выполнения специфических задач.

4. Новый список болезней

После принятия нового закона о мобилизации возникла необходимость изменить приказы, по которым работали военкоматы. В частности, изменить критерии пригодных и непригодных. Они определяются в новом списке болезней.

Пригодными можно считать люди с остаточными изменениями после излеченного туберкулеза, хроническими вирусными гепатитами и с незначительными нарушениями функций и даже онкологией. Больше подробностей читайте в статье "Телеграф" "Обновлен список заболеваний для пригодных и непригодных: как самому узнать, возьмут ли служить и куда именно".

5. Сюрприз для должников по алиментам

Еще одно нововведение предполагает, что если мужчина не платит алименты, то теперь его могут мобилизовать. В настоящее время родители 3 и более детей имеют право на отсрочку. Но за неуплату алиментов в течение трех месяцев отсрочку могут аннулировать.

ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности. Если безответственный отец потеряет отсрочку, он может попасть в ряды ВСУ.

6.Мужчины-беженцы без паспортов

Закон о мобилизации ограничит консульские услуги мужчинам за рубежом, если они военнообязанны и не стали на учет. Так, без военно-учетного документа за границей нельзя будет получить внутренний украинский или загранпаспорт.

Среди запрещенных для них услуг теперь внесение в загранпаспорт информации о несовершеннолетнем ребенке, издание свидетельства о рождении, нотариальные услуги (удостоверение доверенностей, разрешение на пересечение границы несовершеннолетним, заявление о принятии/отказе от наследства).

Это правило не касается мужчин, которым разрешено выезжать из-за льгот.

7. Е-кабинет

Электронный кабинет военнообязанного должен лишить мужчин необходимости идти в ТЦК. В реестре должны быть данные о месте жительства и работе военнообязанного, номер телефона и е-почта (при наличии), результаты военно-медицинских осмотров, данные о родителях и детях, водительские права, судимости, выезды за границу, владение иностранными языками и наличие разрешения на оружие.

Эту информацию ТЦК должен предоставить гражданин, загрузив на телефон е-кабинет и внести информацию.

8. Штрафы

За нарушение правил военного учета в обычное время штраф будет составлять от 8500 грн до 17000 грн. За нарушение законодательства о мобилизации во время особого режима штраф будет составлять от 34 000 грн до 51 000 грн. Для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, ответственных за ведение военного учета, за нарушение правил штраф будет составлять от 153 000 до 204 000 грн.

9. Надо иметь при себе военный документ

Все мужчины с 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетный документ. При этом неважно, состоите ли вы на военном учете или нет. Военный билет должен иметь о себе даже те, кого исключили из него. Проверять его могут уполномоченные представители ТЦК, полицейские и пограничники. Действительность будут проверяться через Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

10. Второй автомобиль на армию

Военно-транспортный долг теперь будет касаться владельцев более одного автомобиля. У них смогут мобилизовать транспортное средство, особенно если это пикап, внедорожник или грузовик.

Ранее "Телеграф" объяснял, с какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать. Среди диагнозов, по которым лицо признается непригодным — сколиоз, остеохондроз и т.д.