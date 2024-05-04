Росія частіше б’є по Україні балістикою: у ЗСУ пояснили, чому ворог змінив тактику

Окупанти намагаються завдати Україні максимальної шкоди

Росія під час обстрілів України почала робити ставку на балістичні ракети. Найбільшу загрозу несуть запуски ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни мають кілька причин, щоб змінити озброєння.

Одна з причин, щоб запустити балістичні ракети, окупантам потрібно набагато менше часу.

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно, час на розгортання у неї невеликий, це хвилини, а на згортання — ще менше. Тому, відповідно, вибрали вони застосовувати зараз саме балістику — і швидкість інша, і час на реакцію менший", — пояснив Плетенчук.

Найчастіше для ударів по Україні росіяни використовують "Іскандер-М", але є й інші. На відміну від "Калібрів", балістичні ракети можна запускати з різних платформ.

Запуски балістики фіксуються найчастіше із території Криму. І саме звідти небезпека ударів ракетами набагато більша, оскільки час підльоту мінімальний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни змінили тактику застосування дронів. Як повідомив представник Повітряних Сил, "Шахеди" окупанти почали використовувати набагато рідше.