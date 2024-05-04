Росія вночі знову била по Харкову: у місті виникла пожежа, є постраждалі

Двох людей довелося ушпиталити, ще двом надали допомогу на місці

Вночі 4 травня російські терористи знову атакували Харків – на цей раз кількома ударними безпілотниками Shahed-136. Частину БПЛА було знищено, проте зафіксовано два влучання безпілотників по цивільній інфраструктурі в одному з районів міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок атаки терористів постраждали будівлі в Основ'янському районі Харкова.

Внаслідок однієї з атак почалася масштабна пожежа у двоповерховій офісній будівлі, яку ліквідували пожежники. Ушпиталено дитину 14 років та жінку, ще двом постраждалим – жінкам 89 та 52 років – медики надали допомогу на місці. Окрім цього, довелося ліквідовувати загоряння будівель та дерев ще по двом адресам у місті.

Зазначимо, що російські терористи останнім часом дуже активно обстрілюють Харків. Майже кожен день та кожну ніч вони б'ють по місту, причому атакують виключно цивільних. Наприклад, 1 травня росіяни також вдарили по Харкову. Постраждав житловий будинок на околиці міста. Тоді обійшлося без постраждалих та загиблих.

Раніше "Телеграф" писав, що днями росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони вдарили зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу людей — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.

22 квітня російські окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в місті та найближчих населених пунктах обласного центру відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.